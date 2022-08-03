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Минсельхоз сегодня начал принимать документы на субсидии хлебопекам

Минсельхоз сегодня начал принимать документы на субсидии хлебопекам

03.08.2022 | 15:35
В Минсельхозе республики сегодня начали принимать документы на субсидии. Речь идет о возмещении части затрат при производстве хлеба и хлебобулочных изделий, сообщает пресс-служба ведомства. Господдержку в общей сумме около трех миллионов рублей выделят за первый и второй кварталы этого года. Деньги направят из федерального и республиканского бюджетов. Основное условие, которое должны выполнить получатели, - не повышать средние цены на хлеб и хлебобулочные изделия, пояснили в Минсельхозе. Такой вид помощи предоставляют второй год подряд. Сейчас размер возмещения – две с половиной тысячи рублей за тонну продукции. В Кабардино-Балкарии работают свыше 40 небольших пекарен. Каждая из них может претендовать на субсидию, добавили в аграрном ведомстве. https://t.me/vestikbr  
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