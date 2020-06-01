Минсельхоз КБР ведет профилактику распространения саранчи

В Кабардино-Балкарии ведется профилактика распространения саранчи, сообщил Минсельхоз республики. Теплая зима и ранняя весна могли спровоцировать увеличение числа этих вредителей.

Специалисты уже обследовали больше 3 тысяч гектаров. Наибольшее опасение вызывают территории Терского, Майского, Лескенского и Прохладненского районов. Именно там может массово распространяться саранча. Там же в июне и июле проводят химическую обработку мест, где поселились вредители. Минсельхоз и филиал Россельхозцентра готовы проконсультировать граждан на тему, как бороться с саранчой. Своевременные упреждающие меры позволят не допустить потерь урожая, подчеркивают специалисты.