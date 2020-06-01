Минсельхоз КБР: страхование с господдержкой позволит избежать убытков

Страхование с господдержкой – современный инструмент успешного ведения агробизнеса, напоминают в министерстве сельского хозяйства Кабардино-Балкарии. Ежегодно сельхозпроизводители республики несут убытки из-за сюрпризов погоды. Только в начале июня в КБР от града и ливней пострадало около 25 тысяч гектаров посевов, в том числе многолетних насаждений. Стихия нанесла удар по Баксанскому, Майскому, Прохладненскому и Зольскому районам республики.

В Минсельхозе КБР отмечают, что избежать потерь помогает страхование с компенсацией части взноса за счет господдержки. Согласно утвержденным правилам, аграрий сейчас оплачивает только половину страховой суммы при заключении соответствующего договора. Оставшуюся часть компенсирует государство.

По данным Минсельхоза КБР, в 2019 году в республике были застрахованы сельхозугодия на площади около 460 гектаров, в основном многолетние насаждения. Господдержка составила более 2 млн. рублей. В текущем году на возмещение части затрат на уплату страховки в области растениеводства планируется направить около 4,5 млн. рублей.