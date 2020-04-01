Минсельхоз КБР: план по севу яровых культур выполнен на 60%

Сев яровых культур в Кабардино-Балкарии: на сегодня выполнили 60 процентов плана, проинформировали в республиканском Минсельхозе.

В этом году под яровые отвели свыше 220 тысяч гектаров. По информации, поступающей из районов, сев идет активно. На проведение весенней полевой кампании земледельцам Кабардино-Балкарии выделят субсидии. Их общая сумма — почти 370 миллионов рублей – почти в два раза больше, чем годом ранее, отмечают в аграрном ведомстве.

АПК республики работает в штатном режиме. Чтобы не допустить возможного распространения коронавирусной инфекции, на предприятиях усилен пропускной режим и ограничено передвижение работников внутри организаций, сообщили в Минсельхозе.