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Минсельхоз КБР начал принимать документы на участие в проекте «Агротуризм»

Минсельхоз КБР начал принимать документы на участие в проекте «Агротуризм»

19.04.2023 | 15:29
Рассчитывать на господдержку вправе только создатели малых и микропредприятий. При этом они должны продолжать заявленную деятельность не меньше пяти лет после получения гранта. Сумма выплаты может достигать 10 миллионов рублей, но зависит это от того, сколько денег вложит в проект сам фермер. Средства гранта «Агротуризм» необходимо освоить максимум за полтора года. Документы на конкурс продолжат принимать до середины мая. После проверки их отправят в Москву в Минсельхоз России. Проекты победителей профинансируют уже в следующем году.   https://t.me/vestikbr
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