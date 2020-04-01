Минсельхоз КБР начал прием заявок на получение субсидий

С 20 апреля 2020 г. в министерстве сельского хозяйства Кабардино-Балкарии начали принимать документы на получение субсидий в области растениеводства.

Большей частью это средства, которые должны возместить часть затрат на закладку многолетних плодовых и ягодных насаждений, раскорчёвку старых садов, строительство гидромелиоративных систем, в том числе капельного орошения.

Финансовую поддержку направят также на создание новых посевов. При этом учтены основные направления растениеводства – культивация зерновых, зернобобовых, масличных и кормовых культур, а также картофеля и овощей на открытом грунте. Отдельно простимулируют производство и покупку элитных семян, а также выращивание льна-долгунца и технической конопли.

Подать документы в Минсельхоз нужно в срок по 30 апреля включительно. Сделать это можно в МФЦ, на почте, а также отправив бумаги в электронном виде.