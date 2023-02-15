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Минсельхоз КБР начал прием документов у товаропроизводителей на оказание господдержки

Минсельхоз КБР начал прием документов у товаропроизводителей на оказание господдержки

15.02.2023 | 10:21
В помощь фермерам… Минсельхоз Кабардино-Балкарии начал принимать документы у товаропроизводителей на оказание господдержки. В том числе по направлению «Агростартап». Программу в республике реализуют пятый год. Гранты по ней предоставляют тем, кто желает создавать и развивать свой бизнес, открывает новые рабочие места. Специалисты отмечают, для Кабардино-Балкарии, где половина населения живет на селе, «Агростартап» – серьезный стимул для начинающих фермеров. Средства выделяют безвозмездно. В основном на развитие животноводства молочного и мясного направления, на закладку суперинтенсивных садов и виноградников. Действует также специальная программа по поддержке мелиорации. В этом году, отметили в Минсельхозе, заработает новое грантовое направление – картофелеводство и овощеводство. Средства – 72 миллиона рублей – уже выделены.   https://t.me/vestikbr
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