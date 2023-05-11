Минпросвещения России рекомендует провести последние звонки в очном формате

Об этом заявил руководитель ведомства Сергей Кравцов.
Последние звонки советуют организовать 22-23 мая, а выпускные – 23-24 июня. Школьная выпускная кампания в этом году начнется необычно. 20 мая пройдет онлайн-эфир, к которому смогут подключиться все российские школы. Трансляция состоится в сообществе Минпросвещения во «ВКонтакте».
Во время эфира дадут старт масштабной акции «Марафон побед: спасибо, учитель!». Целый месяц ученики и их родители станут чествовать педагогов – публиковать посты и ролики о школьных годах и о своих наставниках. Девиз марафона – «Учить. Вдохновлять. Развивать». А после самые трогательные истории соберут на сайте акции.
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