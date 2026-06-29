Минпросвещения обновляет стандарт работы детских садов

Игрушки, игры, наборы для экспериментов и методички для воспитателей станут обязательными. Минпросвещения обновит стандарт работы детских садов. Как рассказали в ведомстве, раньше требования на этот счет носили рекомендательный характер.
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования изменят впервые за последнее десятилетие. В тексте документа планируют прописать четкие нормы – что именно должно быть в группах, в спортивных и музыкальных залах, на уличных площадках. Также отразят требования к специальным условиям для детей с ограничениями по здоровью.
Уже подготовили рекомендации, которые будут касаться песен, оформления пространств и проведения занятий с малышами. Усилят и естественно-научный блок в программах дошкольного образования. Разработчики подчеркивают, детский сад должен стать первой ступенькой формирования инженерного и исследовательского мышления.
Ребятам будут доступны элементарные эксперименты с магнитами, светом, звуком и простыми механизмами. В основе всего – игровые принципы. Новые стандарты должны вступить в силу с 1-го сентября этого года.
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