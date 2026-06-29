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Минпросвещения обновляет стандарт работы детских садов

Минпросвещения обновляет стандарт работы детских садов

29.06.2026 | 14:30
Игрушки, игры, наборы для экспериментов и методички для воспитателей станут обязательными. Минпросвещения обновит стандарт работы детских садов. Как рассказали в ведомстве, раньше требования на этот счет носили рекомендательный характер. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования изменят впервые за последнее десятилетие. В тексте документа планируют прописать четкие нормы – что именно должно быть в группах, в спортивных и музыкальных залах, на уличных площадках. Также отразят требования к специальным условиям для детей с ограничениями по здоровью. Уже подготовили рекомендации, которые будут касаться песен, оформления пространств и проведения занятий с малышами. Усилят и естественно-научный блок в программах дошкольного образования. Разработчики подчеркивают, детский сад должен стать первой ступенькой формирования инженерного и исследовательского мышления. Ребятам будут доступны элементарные эксперименты с магнитами, светом, звуком и простыми механизмами. В основе всего – игровые принципы. Новые стандарты должны вступить в силу с 1-го сентября этого года.   https://t.me/vestikbr
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