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Минпросвещения КБР будет сотрудничать с отделением общества «Знание»

Минпросвещения КБР будет сотрудничать с отделением общества «Знание»

03.08.2023 | 15:34
В Министерстве просвещения и науки Кабардино-Балкарии сегодня подписали соглашение о сотрудничестве с региональным отделением общества «Знание». Взаимодействие прежде всего будет направлено на патриотическое воспитание подрастающего поколения и просвещение молодежи в области истории. Среди молодежи также намерены повышать медийную грамотность: рассказывать какие источники являются надежными, как определять достоверность информации. У школьников будет возможность посещать занятия, которые им интересны на безвозмездной основе. Благодаря подписанному документу педагогическое сообщество республики станет чаще участвовать в различных федеральных образовательных проектах. Каждый учитель, который желает попробовать себя в качестве лектора, может подготовить тему по заявленным направлениям, выбрать площадку проведения встречи со школьниками и провести ее. Планируется, что занятия будут проходить во всех муниципалитетах республики.   https://t.me/vestikbr
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