Минпросвещения КБР будет сотрудничать с отделением общества «Знание»

В Министерстве просвещения и науки Кабардино-Балкарии сегодня подписали соглашение о сотрудничестве с региональным отделением общества «Знание».
Взаимодействие прежде всего будет направлено на патриотическое воспитание подрастающего поколения и просвещение молодежи в области истории.
Среди молодежи также намерены повышать медийную грамотность: рассказывать какие источники являются надежными, как определять достоверность информации. У школьников будет возможность посещать занятия, которые им интересны на безвозмездной основе.
Благодаря подписанному документу педагогическое сообщество республики станет чаще участвовать в различных федеральных образовательных проектах. Каждый учитель, который желает попробовать себя в качестве лектора, может подготовить тему по заявленным направлениям, выбрать площадку проведения встречи со школьниками и провести ее. Планируется, что занятия будут проходить во всех муниципалитетах республики.
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