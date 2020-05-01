Минпросвещения перенесло сроки ЕГЭ

Министерство просвещения России решило перенести Единые госэкзамены на более поздний срок, дата сейчас уточняется. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ведомства. Ранее начать ЕГЭ нынешнего года собирались 8 июня. Окончательные даты старта и завершения аттестационной кампании в школах назовут в ближайшее время. Их должно утвердить правительство страны.

В министерстве добавили, что экзамены пройдут в единые сроки в соответствии с требованиями Роспотребнадзора к санитарно-гигиеническому режиму: количество учащихся в аудитории уменьшат, организуют дезинфекцию помещений. Регионы получат детальные рекомендации, как защитить здоровье участников и экзаменаторов.

Важная деталь: ЕГЭ проведут только для тех выпускников школ, которые намерены поступать в вузы. Для остальных обязательные госэкзамены пока не планируются. Для учащихся 9 классов намечена отмена обязательных испытаний по русскому языку и математике. Итоговые оценки им выставят на основе годовых.