Минприроды КБР выявило нарушения при добыче вулканического пепла на Шалушкинском месторождении

Контроль за использованием природных ресурсов одна из важнейших задач. На Шалушкинском месторождении добывают вулканический пепел. Материал ценный, объемы внушительные. Однако в ходе проверки Минприроды республики обнаружило нарушения.
Шалушкинское месторождение. Здесь добывают вулканический пепел – основной компонент стеновых блоков. Сейчас их активно используют в строительстве зданий. Ценный материал машины вывозят тоннами. И, как оказалось, с серьезными нарушениями. Чтобы выяснить, какая компания работает на данном карьере, ГТРК «Кабардино-Балкария» обратилась с официальным письмом в министерство природных ресурсов и экологии.
Лицензию выдали в 2017-м сроком на 20 лет. В декабре 24-го Минприроды республики выявило, что, при разработке месторождения компания нарушает условия – вулканический пепел добывает на глубине большей, чем положено. В результате недрам нанесли серьезный ущерб. В отношении ООО «Развитие» возбудили административное делопроизводство. Чтобы уточнить детали, по телефону мы связались с представителем фирмы.
Специалисты в области природопользования объясняют: добывать полезные ископаемые в месторождениях глубже разрешенного крайне опасно: возможны обвалы, а также выброс в атмосферу токсичных веществ. В первую очередь пострадать могут сами рабочие.
По данным Минприроды, в республике около сотни месторождений полезных ископаемых. Наиболее востребованы песчано-гравийная смесь и вулканический пепел. Что касается деятельности компании «Развитие», то сейчас дело находится в суде. Ситуация, когда серьезно страдает экология, в республике далеко не единственная.
В ноябре 24-го в селении Нартан в несанкционированной свалке выявили превышение предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ. Ущерб почве нанесли на сумму более 6 млн рублей. В июле 25-го в курортной части Нальчика из-за нерадивой очистки одного из озер пострадали его обитатели. Чтобы очищать дно, арендаторы периодически сливали воду.
В результате погибли карпы, сазаны и толстолобики. И такие необдуманные решения нередко приводят к экологическим катастрофам. А ведь как известно, природа не прощает ошибок.
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