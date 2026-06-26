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Минприроды КБР выявило нарушения при добыче вулканического пепла на Шалушкинском месторождении

Минприроды КБР выявило нарушения при добыче вулканического пепла на Шалушкинском месторождении

26.06.2026 | 14:20
Контроль за использованием природных ресурсов одна из важнейших задач. На Шалушкинском месторождении добывают вулканический пепел. Материал ценный, объемы внушительные. Однако в ходе проверки Минприроды республики обнаружило нарушения. Шалушкинское месторождение. Здесь добывают вулканический пепел – основной компонент стеновых блоков. Сейчас их активно используют в строительстве зданий. Ценный материал машины вывозят тоннами. И, как оказалось, с серьезными нарушениями. Чтобы выяснить, какая компания работает на данном карьере, ГТРК «Кабардино-Балкария» обратилась с официальным письмом в министерство природных ресурсов и экологии. Лицензию выдали в 2017-м сроком на 20 лет. В декабре 24-го Минприроды республики выявило, что, при разработке месторождения компания нарушает условия – вулканический пепел добывает на глубине большей, чем положено. В результате недрам нанесли серьезный ущерб. В отношении ООО «Развитие» возбудили административное делопроизводство. Чтобы уточнить детали, по телефону мы связались с представителем фирмы. Специалисты в области природопользования объясняют: добывать полезные ископаемые в месторождениях глубже разрешенного крайне опасно: возможны обвалы, а также выброс в атмосферу токсичных веществ. В первую очередь пострадать могут сами рабочие. По данным Минприроды, в республике около сотни месторождений полезных ископаемых. Наиболее востребованы песчано-гравийная смесь и вулканический пепел. Что касается деятельности компании «Развитие», то сейчас дело находится в суде. Ситуация, когда серьезно страдает экология, в республике далеко не единственная. В ноябре 24-го в селении Нартан в несанкционированной свалке выявили превышение предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ. Ущерб почве нанесли на сумму более 6 млн рублей. В июле 25-го в курортной части Нальчика из-за нерадивой очистки одного из озер пострадали его обитатели. Чтобы очищать дно, арендаторы периодически сливали воду. В результате погибли карпы, сазаны и толстолобики. И такие необдуманные решения нередко приводят к экологическим катастрофам. А ведь как известно, природа не прощает ошибок.   https://t.me/vestikbr
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