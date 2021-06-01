Минприроды КБР организовало субботник в поддержку малообеспеченных семей





Сразу несколько экологических акций прошло в выходные на территории Кабардино-Балкарии. Основных из них-два: всероссийская акция «Чистая вода. Берег добрых дел» и общереспубликанский субботник в поддержку детей из малообеспеченных, многодетных и других категорий семей, нуждающихся в помощи, в канун нового учебного года. Масштабные мероприятия по очистке территорий состоялись во всех городах и районах республики. Пойма реки Нальчик – среди излюбленных мест отдыха горожан. Следы их пребывания виднеются повсюду. Это мусор после пикников. Особенно много пластика, который столетиями хранится в неизменном виде. Очистить берега предложили сотрудники министерства природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарии. Такую акцию проводят каждый год во Всемирный день окружающей среды и День эколога в России, которые отмечают пятого июня. По словам министра природных ресурсов и экологии КБР Ильяса Шаваева, на этот раз в субботнике участвовали примерно 500 активистов – очищали уникальные уголки природы от захламления, которое оставляет после себя человек. Кабардино-Балкария участвует в федеральных программах, направленных на сохранение природных ресурсов. Свою лепту вносят и сознательные граждане. Не только собирая мусор вдоль рек, но и не оставляя его где попало. В конце акции руководитель Минприроды вручил группе сотрудников федеральные и республиканские ведомственные награды. Присуждены они в связи с профессиональным праздником – Днем эколога.