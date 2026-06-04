Минобрнауки утвердило обязательные предметы для изучения всех студентов

Минобрнауки утвердило обязательные предметы для всех студентов. В список вошли русский язык, философия, история и «Основы российской государственности». Их будут изучать на всех направлениях и формах обучения. Это часть перехода на новую систему высшего образования. Эксперимент запустили в 2023 году, позже его расширили. Реформа вводит базовый и специализированный уровни, более гибкие программы и единое образовательное ядро. В министерстве считают: общие предметы помогут сформировать у студентов единый гуманитарный фундамент, развить критическое мышление и осознанный патриотизм.