Телефон рекламной службы: +7 (903)495-71-71
home
Главная
>
Новости
>
Минобрнауки утвердило обязательные предметы для изучения всех студентов

Минобрнауки утвердило обязательные предметы для изучения всех студентов

04.06.2026 | 17:26
Минобрнауки утвердило обязательные предметы для всех студентов. В список вошли русский язык, философия, история и «Основы российской государственности». Их будут изучать на всех направлениях и формах обучения. Это часть перехода на новую систему высшего образования. Эксперимент запустили в 2023 году, позже его расширили. Реформа вводит базовый и специализированный уровни, более гибкие программы и единое образовательное ядро. В министерстве считают: общие предметы помогут сформировать у студентов единый гуманитарный фундамент, развить критическое мышление и осознанный патриотизм.
© 2026 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2026. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2026 Политика в отношении персональных данных