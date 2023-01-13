Минобрнауки России разработало изменения в порядок приема граждан в вузы

В вузовской приемной кампании ожидаются новшества: Минобрнауки России предложило увеличить перечень абитуриентов, которые имеют право поступать на льготных условиях.
Попасть в квоту на прием теперь могут те, кто удостоен звания Героя России или награжден тремя орденами Мужества. Помимо этого, право на льготное обучение могут получить дети участников специальной военной операции – военнослужащих, мобилизованных и добровольцев.
Также в перечне – дети участников боевых действий в иностранных государствах. Более подробно ознакомиться с предложением Минобрнауки позволяет портал проектов нормативно-правовых актов – именно там опубликовали документ.
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