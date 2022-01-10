Минобрнауки подготовило новые правила приёма в ВУЗы

Как сообщают федеральные СМИ, при поступлении в высшие учебные заведения в 2022-м можно предоставлять итоги ЕГЭ, в том числе за предыдущие 4 года. Подавать документы разрешено сразу в пять вузов, при этом количество направлений каждый университет или институт определяет самостоятельно. Единственное условие – не больше 10. Пройти процедуру разрешено не только лично, но и дистанционно или по почте. Зачислять будут, как и прежде, в одну волну. Медицинскую справку придётся готовить только при поступлении на несколько специальностей. Это в том числе «лечебное дело», «фармация», «педагогика и психология девиантного поведения». Еще один момент: к 1 февраля выпускники должны выбрать, какие предметы предпочтут для сдачи ЕГЭ. Чтобы повысить шансы на поступление, в ведомстве рекомендуют выбирать не три, а четыре экзамена. Связано это с тем, что учебные заведения предъявляют разные требования при приеме на одни и те же направления. Потому их лучше заранее изучить на сайте выбранного вуза или через портал Поступи онлайн.