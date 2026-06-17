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Минобороны расширило список противопоказаний для службы по контракту

Минобороны расширило список противопоказаний для службы по контракту

17.06.2026 | 14:40
Вступил в силу обновленный перечень противопоказаний для службы по контракту. Минобороны расширило список заболеваний, с которыми не возьмут в армию. Так, в перечень вошли психические расстройства: шизофрения, бредовые и аффективные нарушения, органическое кататоническое состояние, а также расстройства поведения из-за психоактивных веществ. Кроме того, в списке – легкое когнитивное расстройство, фобические и тревожные нарушения, включая ОКР и ПТСР, умственная отсталость и другие патологии. В ведомстве подчеркивают: детализация нужна, чтобы исключить из рядов вооруженных сил лиц с психическими нарушениями. Напомню, в январе минобороны также дополнило список заболеваний, которые ограничивают возможность заключения контракта при мобилизации, в военное время или в период военного положения. Туда добавили сахарный диабет не только первого типа, но и второго, аномалии развития сосудов с умеренными нарушениями кровообращения, а также последствия ряда переломов. Ужесточение требований не повлияло на выполнение плана по набору. В прошлом году контракты на военную службу в России заключили почти 420 тысяч человек. В Совете безопасности подчеркнули: результат достигнут в полном объеме.   https://t.me/vestikbr
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