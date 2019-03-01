Минкомсвязи предупреждает о случаях мошенничества с отключением аналогового ТВ — 2019.03.05





Аферисты активизировались на фоне перехода страны на цифру. Они под этим предлогом пытаются заключить договоры с гражданами по услугам платного кабельного телевидения. Отключение аналогового ТВ в России действительно идет. Оно – поэтапное и рассчитано на полгода. В феврале на цифру перешли первые семь регионов страны. 15-го апреля окончательно попрощаются с аналогом жители еще 20-ти субъектов, и Кабардино-Балкарии в том числе. Переход на новую технологию, по словам специалистов, минимален по затратам. Владельцам современных телевизоров достаточно просто подключить антенну. А вот тем, у кого старые модели, придется купить специальную приставку. Как правильно ее выбрать, подключить и настроить, можно узнать у консультантов федеральной горячей линии. Работает она круглосуточно, телефон на экране, звонок по России – бесплатный. Всю необходимую информацию также можно найти на официальном сайте РТРС.