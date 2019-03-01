Минэкономразвития разработало правила классификации горнолыжных трасс — 2019.03.19





Теперь каждая должна получить свой цвет в зависимости от сложности. Сейчас документ проходит публичное обсуждение, сообщают российские информагентства. К примеру, «зеленая» – самая легкая – прямолинейная, с плавными поворотами, без бугров и ям. Длина ее выката составляет не менее десяти метров. Дальше, по возрастанию, идут синие и красные. Черный цвет будет присвоен самым сложным трассам – с уклоном больше сорока процентов. Склоны Эльбруса отличаются разнообразием рельефа. На обустроенных спусках установлено сетчатое ограждение, которое создает определенный уровень безопасности. Общая протяженность всех горнолыжных трасс Приэльбрусья составляет 35 километров. Большинство из них находятся на высоте от двух до четырех тысяч метров. Участки для катания подходят как для начинающих лыжников, так и для профессионалов.