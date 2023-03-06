Министр здравоохранения Рустам Калибатов сегодня побывал в 14-ой гимназии Нальчика

Медицина – это не только искусство лечить людей, но и постоянное самообразование. Так начали встречу с гимназистами представители системы здравоохранения. Мало получить специальность. Квалификацию нужно повышать всю жизнь.
Встречу организовали в рамках проекта «Школа наставничества». Запустили его, чтобы старшеклассники могли определить для себя, на самом ли деле они хотят быть врачами, и какое направление выбрать.
Пришедшие на встречу ребята – ученики химико-биологических классов. Поступать в медицинский хочет большинство. Потому вопросов было много. В том числе – чем привлечь специалистов, которые отучились в столице, чтобы те вернулись домой и стали здесь работать?
Для школьников, которые хотят стать медиками, в медучреждениях республики готовы проводить Дни открытых дверей, чтобы ребята еще ближе познакомились с профессией. Во второй горбольнице уже согласовывают с 14-й гимназией график посещений.
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