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Министр здравоохранения Рустам Калибатов провел пресс-конференцию

Министр здравоохранения Рустам Калибатов провел пресс-конференцию

30.12.2022 | 11:40
Об итогах работы министерства здравоохранения республики рассказал журналистам его руководитель Рустам Калибатов. Пресс-конференцию провели в Нальчике. Начали с текущей ситуации с ОРВИ и гриппом. Министр сообщил, что она стабилизировалась, хотя всего несколько недель назад все было иначе. Сейчас снизилось количество вызовов скорой, а также нагрузка на стационары… Ежедневно в республике выявляют до 10 случаев заражения ковидом. Этот вирус значительно снизил активность… Говорили на встрече об обеспечении больниц и амбулаторий кадрами, а также о главных медицинских стройках. Это новое здание первой поликлиники и онкологический диспансер на 250 коек. Важной задачей на 23-й министр здравоохранения назвал завершение строительства участковой больницы в селе Эльбрус. Кроме того, начнут возводить амбулаторию в Кенже, а восемь учреждений первичного звена полностью модернизируют.   https://t.me/vestikbr  
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