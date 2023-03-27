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Министр здравоохранения Рустам Калибатов проинспектировал новое оборудование в кардиоцентре

Министр здравоохранения Рустам Калибатов проинспектировал новое оборудование в кардиоцентре

27.03.2023 | 16:12
На сегодня это единственное профильное медучреждение в Кабардино-Балкарии. Сюда обращаются люди в предынфарктном состоянии, со случившимся инфарктом и другой серьезной патологией сердца. В конце прошлого года для центра купили высокотехнологичный цифровой аппарат, который позволяет отследить состояние сосудов. И теперь специалисты заняты его установкой. Сейчас же в центр обращаются пациенты экстренные. Плановые проверки проводят в Республиканской клинической больнице. Новое оборудование позволит своевременно оказывать сердечникам все диагностические и лечебные услуги в одном учреждении.   https://t.me/vestikbr
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