Министр здравоохранения Рустам Калибатов проинспектировал новое оборудование в кардиоцентре

На сегодня это единственное профильное медучреждение в Кабардино-Балкарии. Сюда обращаются люди в предынфарктном состоянии, со случившимся инфарктом и другой серьезной патологией сердца.
В конце прошлого года для центра купили высокотехнологичный цифровой аппарат, который позволяет отследить состояние сосудов. И теперь специалисты заняты его установкой.
Сейчас же в центр обращаются пациенты экстренные. Плановые проверки проводят в Республиканской клинической больнице. Новое оборудование позволит своевременно оказывать сердечникам все диагностические и лечебные услуги в одном учреждении.
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