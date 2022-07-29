Министр здравоохранения Рустам Калибатов проинспектировал ход ремонтных работ в поликлиниках КБР

Министр здравоохранения КБР Рустам Калибатов инспектирует работы, проводимые в рамках модернизации первичного звена, сообщает пресс-служба Минздрава КБР. Согласно плану мероприятий на текущий год программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» в республике ведётся капремонт 4 зданий поликлиник г. Нальчика и поликлинических отделений медицинских организаций в Зольском, Чегемском, Терском и Черекском районах. Проводится реконструкция городской детской поликлиники №1 Нальчика и поликлинического отделения в Баксане. Завершено строительство врачебной амбулатории в селении Аушигер, ведется его дооснащение оборудованием и мебелью. Продолжаются работы по капремонту административного здания Межрайонной многопрофильной больницы в г. Нарткала. Министр здравоохранения КБР Рустам Калибатов и замминистра Марат Кармов проинспектировали ход ремонтных работ в основном корпусе Поликлиники №2 г. Нальчика и поликлиническом отделении ЦРБ Чегемского района. Оценили работу нового оборудования и как медорганизации работают в Региональной медицинской информационной системе (РМИС), в которой ведутся электронные медицинские карты пациентов и другая медицинская документация, осуществляется ведение записавшихся пациентов на приём к врачу и вызовов врача на дом, а также иная статистическая информация. Министр также осмотрел благоустройство территории поликлиник. В здании второй городской поликлиники по ул. Ашурова завершена облицовка фасада композитными панелями, установлен новый лифт, проведена замена всей системы отопления, водопровода и канализации. Проведен капитальный ремонт рентген-кабинета, в котором установлено новое рентгенологическое оборудование экспертного класса. Завершается ремонт второго этажа - заменены все инженерные коммуникации и напольное покрытие. После окончания ремонтных работ в эндоскопическом кабинете установят современный колоноскоп и гастроскоп. В поликлиническом отделении Центральной районной больницы им. Хацукова в настоящее время выполнен практически весь комплекс ремонтно-строительных мероприятий - замена внутренних инженерных сетей, электроснабжения и отопительной системы, напольных и настенных покрытий, монтаж оконных и дверных блоков, внутренние отделочные работы, замена кровли и ремонт фасада здания. Поликлиника будет соответствовать принципам «бережливых технологий». В частности, для больных с признаками ОРВИ и повышенной температурой тела будут организованы разделенные потоки для пациентов. Отделения медицинской профилактики, детское и акушерско-гинекологическое теперь располагаются в разных корпусах. Обустроена комната комфортного ожидания. Также за счёт средств республиканского бюджета ведётся реконструкция входа в поликлинику, в результате которой расширится холл, а в детском отделении появится перевязочный кабинет. Помимо этого расширится помещение льготной аптеки. Будут созданы условия для качественного оказания медицинской помощи для маломобильных групп населения и улучшения помощи всех групп населения. Рустам Калибатов вынес ряд замечаний по текущим работам и сроки их исполнения, в том числе отмечена необходимость использования брендов первичного звена, представленных Минздравом России, установки навигации и схем маршрутов в отремонтированных помещениях для удобной ориентации пациентов