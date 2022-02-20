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Министр здравоохранения КБР Рустам Калибатов встретился со школьниками Чегема

Министр здравоохранения КБР Рустам Калибатов встретился со школьниками Чегема

20.02.2022 | 16:37
Министр здравоохранения КБР Рустам Калибатов встретился со школьниками Чегема. В рамках реализации федерального образовательного проекта «Диалог на равных», первую школу Чегема посетил министр здравоохранения республики Рустам Калибатов. Встреча прошла в неформальной обстановке, школьники с интересом задавали вопросы о выборе профессии, первой операции, о связанных с ней страхах и переживаниях, о первом опыте на врачебном поприще. Рустам Михайлович рассказал обучающимся о начале своей трудовой деятельности, о целях которые ставил перед собой в юности, о том, как выбрал ВУЗ, какие эмоции испытывал, впервые оказавшись за операционным столом, о сложностях с которыми ему пришлось столкнуться на разных этапах своего профессионального пути. «Диалог на равных» длился около двух часов. Министр ответил на все интересующие старшеклассников вопросы, посоветовал выбирать профессию по душе и пожелал ребятам: «ставить перед собой задачи, стремиться к достижению цели, не пасовать перед трудностями и осуществить все свои амбициозные планы». Встреча министра здравоохранения КБР и школьников СОШ №1 г.п. Чегем завершилась совместной фотографией.
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