Министр здравоохранения КБР Рустам Калибатов встретился с учащимися второго лицея Нальчика

Это первая встреча представителей системы здравоохранения с учащимися. Пока только в школьных стенах. Уже в скором времени ученики и сами будут посещать больницы и поликлиники, общаться с врачами и средним персоналом. Так они смогут более точно определить, хотят ли стать медиками. А уже потом по целевому направлению поступать в медицинские колледжи и вузы.
За каждой школой закрепят одну из медицинских организаций. Наставником второго лицея стала первая горбольница. Здесь ребята по желанию смогут проходить практический курс обучения медицине, знакомиться с работой стационара. На самой встрече учеников в основном интересовали наиболее востребованные специальности, особенно в хирургии.
Говорили также о том, какими качествами должен обладать настоящий врач. Первый визит школьников в горбольницу пройдет уже в ближайшее время. Следующая встреча представителей министерства здравоохранения с учащимися запланирована в гимназии №14.
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