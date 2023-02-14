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Министр здравоохранения КБР Рустам Калибатов встретился с учащимися второго лицея Нальчика

Министр здравоохранения КБР Рустам Калибатов встретился с учащимися второго лицея Нальчика

14.02.2023 | 16:28
Это первая встреча представителей системы здравоохранения с учащимися. Пока только в школьных стенах. Уже в скором времени ученики и сами будут посещать больницы и поликлиники, общаться с врачами и средним персоналом. Так они смогут более точно определить, хотят ли стать медиками. А уже потом по целевому направлению поступать в медицинские колледжи и вузы. За каждой школой закрепят одну из медицинских организаций. Наставником второго лицея стала первая горбольница. Здесь ребята по желанию смогут проходить практический курс обучения медицине, знакомиться с работой стационара. На самой встрече учеников в основном интересовали наиболее востребованные специальности, особенно в хирургии. Говорили также о том, какими качествами должен обладать настоящий врач. Первый визит школьников в горбольницу пройдет уже в ближайшее время. Следующая встреча представителей министерства здравоохранения с учащимися запланирована в гимназии №14.   https://t.me/vestikbr
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