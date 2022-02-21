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Министр здравоохранения КБР Рустам Калибатов посетил госпиталь особо опасных инфекций в Нальчике

Министр здравоохранения КБР Рустам Калибатов посетил госпиталь особо опасных инфекций в Нальчике

21.02.2022 | 10:36
Министр здравоохранения республики Рустам Калибатов посетил госпиталь на базе ГКБ №1, пообщался как с юными пациентами госпиталя, которые проходят лечение против новой коронавирусной инфекции, так и с их родителями. Он проверил условия, в которых находятся пациенты, выслушал пожелания и просьбы, вместе с врачами провёл обход и проинспектировал, как проходит обследование и лечение пациентов, обсудил актуальные схемы лечения. В детском отделении, развёрнутом на базе ГКБ №1, на лечении находятся 105 детей, в отделении интенсивной терапии — один ребёнок. С начала 2022 года выписано 386 пациентов.
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