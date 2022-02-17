Министр здравоохранения КБР Руслан Калибатов посетил контакт-центр в Нальчике

Министр здравоохранения КБР Руслан Калибатов проинспектировал организацию оказания амбулаторной помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией в городской поликлинике №1. За последние 3 недели в контакт-центре наблюдалась тенденция к увеличению количества обращений в телефонном режиме, количество звонков доходило до 400, из них порядка 200 - вызовы врача на дом. Основные темы обращений - это вопросы выписки больничных листков, выдачи справок, вакцинации и получения QR- кодов. Министр обратил внимание на своевременность внесения информации операторами и ведение электронных журналов вызовов. Побывал в кабинете телемедицинских консультаций, где имеется возможность получения консультаций у врачей кардиолога, невролога, гастроэнтеролога и терапевта, и в котором осуществляется первичная консультация и аудиообзвон пациентов с COVID-19. Проверил наличие и использование утверждённых алгоритмов аудиоконтроля за состоянием пациентов, порядок передачи вызова врача к пациенту для проведения очной консультации. Совместно с главным врачом Аулият Каскуловой министр обсудил вопросы обеспеченности транспортом для организации выездной работы. Рустам Калибатов проверил организацию работы фильтр-бокса и соблюдение санитарных норм в учреждении. В среднем, в день организацией проводится до 700 тестирований на выявление новой коронавирусной инфекции. Аулият Каскулова доложила об организации работы пункта экспресс-тестирования на новую коронавирусную инфекцию, расположенном в здании ТЦ "Вестер Гипер", закрепленного за первой поликлиникой, в котором проводится - порядка 300 тестов с день: «Осмотр пациентов и забор биоматериала, для экспресс-теста проводится обученными медицинскими работниками. Результаты теста становятся известны через 15 минут, при положительном результате, данные передаются в поликлинику по месту прикрепления. С момента открытия обследовано 2 826 человек и выявлено 987 с положительным результатом». Рустам Калибатов в ходе рабочего визита осмотрел также и оснащённость пункта вакцинации, пообщался с медработниками и поблагодарил за слаженную работу.