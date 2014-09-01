Министр здравоохранения КБР Рустам Калибатов встретился с журналистами





Нехватки коечного фонда в госпиталях нет. Об этом сообщил руководитель регионального Минздрава Рустам Калибатов на встрече с журналистами. Мест для больных коронавирусом в больницах республики хватает, заявил журналистам министр здравоохранения Рустам Калибатов. В Кабардино-Балкарии работают четыре госпиталя особо опасных инфекций. Одновременно здесь могут получать помощь больше 900 человек. На сегодня они заполнены на три четверти. Ситуация с ковидом может развиваться по-разному, а потому в республике планомерно готовят дополнительные – резервные койки. В восьмиэтажном корпусе первой горбольницы Нальчика намерены развернуть 200 коек. 20 из них будут реанимационными. В здании уже установили газификатор, провели разводку для подачи кислорода. Помимо этого, обновили два пассажирских лифта и запустили еще один – он предназначен для перевозки пациентов на каталках. Все это, возможно, в будущем. Это резерв – на случай необходимости. Пока же отделения, расположенные в восьмиэтажном корпусе, действуют в стандартном режиме. Рустам Калибатов добавил, что в перспективе Минздрав рассматривает возможность сделать госпиталь в восьмиэтажном корпусе первой горбольницы постоянно действующим.