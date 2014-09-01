Министр здравоохранения КБР прокомментировал ситуацию с коронавирусом





Ситуацию с коронавирусом прокомментировал сегодня министр здравоохранения республики Рустам Калибатов. По его словам, заболеваемость активно растет. За последние три недели количество пациентов как в стационарах, так и на дому, увеличилось в два с лишним раза. Все госпитали в Кабардино-Балкарии работают интенсивно. К открытию готовят еще два специализированных медучреждения. Министр сообщил, что стационары для борьбы с ковидом заработают в Нальчике в инфекционной клинике, а также в Тереке – в Центральной районной больнице.