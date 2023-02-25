Министр внутренних дел по КБР встретился с приехавшими в Нальчик жителями Херсонской области

Министр внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике генерал-лейтенант полиции Василий Павлов посетил пункты временного размещения жителей Херсонской области, проживающих в настоящее время на территории республики, сообщает пресс-служба МВД по КБР. Глава ведомства ознакомился с проблемными вопросами, которые возникают у граждан. Во время встречи обсуждены вопросы, связанные с социальной защищенностью, а также оказанием помощи по линии миграции. Министр внутренних дел по КБР Василий Павлов ответил на вопросы собравшихся. Они касались получения российского гражданства, временной прописки, возможности трудоустройства и дополнительных мер социальной поддержки. В. Павлов дал поручение руководителю профильного подразделения ведомства оказать содействие жителям Херсонской области в оформлении всех необходимых документов по вопросам миграции. Во время беседы с министром собравшиеся выразили слова благодарности в адрес сотрудников полиции за добросовестное выполнение ими служебных обязанностей.