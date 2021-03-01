Министр внутренних дел по КБР: «Число преступлений в регионе снизилось»





Сегодня состоялось очередное заседание парламента Кабардино-Балкарии, на котором прозвучала целая серия отчетов: руководители различных ведомств рассказали об итогах работы в прошлом году.

О деятельности МВД доложил Василий Павлов. По словам министра, в 2020-м сотрудники полиции выполняли задачи, направленные на борьбу с коронавирусом. Число преступлений в регионе снизилось, в то же время выросла раскрываемость. На заседании парламента также прозвучал отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты республики. С докладом о работе в прошедшем году выступил и Уполномоченный по правам человека Борис Зумакулов. В заключении встречи о состоянии законодательной базы Кабардино-Балкарии и законотворческой деятельности парламента коллегам рассказал вице-спикер Салим Жанатаев.