Министр внутренних дел по КБР: «Число преступлений в регионе снизилось»


Сегодня состоялось очередное заседание парламента Кабардино-Балкарии, на котором прозвучала целая серия отчетов: руководители различных ведомств рассказали об итогах работы в прошлом году.
О деятельности МВД доложил Василий Павлов. По словам министра, в 2020-м сотрудники полиции выполняли задачи, направленные на борьбу с коронавирусом. Число преступлений в регионе снизилось, в то же время выросла раскрываемость. На заседании парламента также прозвучал отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты республики. С докладом о работе в прошедшем году выступил и Уполномоченный по правам человека Борис Зумакулов. В заключении встречи о состоянии законодательной базы Кабардино-Балкарии и законотворческой деятельности парламента коллегам рассказал вице-спикер Салим Жанатаев.

Поделиться:

Radio
Радио

Радио КБР 18.00 kab – 2021.03.18

— Кърым республикэр Урысейм къызэрыгухьэжрэ илъэси 7 щрикъум ирихьэл1эу КъБ-м и 1этащхьэ К1уэк1уэ Казбек а щ1ыналъэм и л1ыщхьэм ехъуэхъуащ

Подробнее

Radio
Радио

Радио КБР 18.00 bal – 2021.03.18

— Коронавирусха къажау вакцинация барады

Подробнее

Radio
Радио

Радио КБР 18.00 rus – 2021.03.18

— В рамках реализации федеральной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» в Чегемской центральной районной больнице капитально отремонтируют поликлиническое отделение

Подробнее