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Министр внутренних дел КБР Василий Павлов встретился с волонтерами республики

Министр внутренних дел КБР Василий Павлов встретился с волонтерами республики

08.12.2022 | 16:09
Министр внутренних дел КБР Василий Павлов встретился с волонтерами республики. Беседа состоялась в Культурном центре МВД. Посвятили ее Дню добровольца в России. Пригласили представителей движений “Мы вместе” и “Волонтеры Победы”, отряда “ЛизаАлерт”, молодежной дружины “Эльбрус” и общественной организации “КБР без ДТП”. Министр ответил на вопросы общественников. Обсудили возможности взаимодействия. В завершении встречи за содействие в организации общественно значимых и патриотических мероприятий ведомства Василий Павлов вручил благодарности министерства представителям добровольческих объединений.   https://t.me/vestikbr
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