Министр внутренних дел КБР Василий Павлов встретился с волонтерами республики. Беседа состоялась в Культурном центре МВД. Посвятили ее Дню добровольца в России.
Пригласили представителей движений “Мы вместе” и “Волонтеры Победы”, отряда “ЛизаАлерт”, молодежной дружины “Эльбрус” и общественной организации “КБР без ДТП”. Министр ответил на вопросы общественников. Обсудили возможности взаимодействия.
В завершении встречи за содействие в организации общественно значимых и патриотических мероприятий ведомства Василий Павлов вручил благодарности министерства представителям добровольческих объединений.
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