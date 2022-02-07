Министр просвещения КБР Анзор Езаов проинспектировал ход строительства новой школы в Прохладном

Зима – не повод «замораживать» строительство новой школы в Прохладном. А потому проверить, как идет работа, решил руководитель Минпросвещения Анзор Езаов. Министру рассказали, что перед возведением здесь создали гравийную подушку, чтобы здание не просело. Рядом – река Малка, и такая предосторожность вполне оправданна. Школа будет состоять из пяти блоков. Здесь планируют создать конференц-зал, столовую, библиотеку, учебные классы. В здании обеспечат доступ и маломобильным людям. А поблизости создадут спортивную площадку и футбольное поле с искусственным покрытием. Новое учебное заведение рассчитано на 785 мест. Ввод в эксплуатацию позволит перевести несколько школ в центре Прохладного на односменный режим, планируют в горадминистрации. Когда школу возведут, обустроят и дорогу, которая к ней ведет. В том числе поменяют старые инженерные коммуникации. Анзор Езаов сообщил, что нынешний, а также ближайшие годы запомнятся масштабным строительством образовательных учреждений в Кабардино-Балкарии. К тому же в этом году капитально отремонтируют около трех десятков школ. Анзор Езаов осмотрел несколько учреждений, где требуется восстановление. К примеру, в шестой гимназии нужно менять практически все, сообщили министру, – от крыши до полов. Смету уже составили. Нужно 68 миллионов рублей, говорят в управлении образования. А в школе, которую продолжают строить несмотря на переменчивую зимнюю погоду, согласно календарному плану, все работы должны завершить к первому декабря.