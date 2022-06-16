Министр просвещения КБР Анзор Езаов посетил профильную математическую смену в центре "Антарес"

Летняя образовательная смена в “Антаресе” началась в июне. Больше 80 школьников из всех районов Кабардино-Балкарии изучают здесь математику. Отобрали участников минувшей весной. Школьники проводят в центре весь день. Их кормят и дают возможность отдохнуть. Жители отдаленных населенных пунктов живут в кампусе Детской академии творчества “Солнечный город”. Смена в “Антаресе” - это не только изучение наук, но и экскурсии, встречи с интересными людьми. В гостях у школьников побывал министр просвещения, науки и по делам молодежи. Анзор Езаов рассказал о комплексной работе с одаренными детьми – в стране и республике. Нынешние таланты получили возможность пообщаться с министром в неформальной обстановке, рассказать о своих впечатляющих достижениях и не менее грандиозных планах.