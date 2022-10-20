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Министр по делам молодежи КБР Азамат Люев встретился с волонтерами движения “Мы вместе”

Министр по делам молодежи КБР Азамат Люев встретился с волонтерами движения “Мы вместе”

20.10.2022 | 16:06
Как идет работа у волонтеров, решил узнать министр по делам молодежи. Азамат Люев побывал в региональном штабе всероссийского движения “Мы вместе” в Нальчике. Движение создали еще в 2020-м – в пандемию коронавируса. Тогда волонтеры большей частью помогали пожилым и маломобильным гражданам. Полученный опыт пригодился: теперь активисты работают с семьями мобилизованных. К примеру, дети из таких семей могут с пользой провести время в развлекательных центрах для самых маленьких. А ребятам постарше помогут подготовиться к выпускным экзаменам в школе. По заявкам волонтеры готовы привезти продукты или лекарства. Обо всем этом рассказали министру. Азамат Люев ознакомился с тем, как волонтеры строят свою каждодневную работу, в том числе готовятся к выездам.   https://t.me/vestikbr
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