Министр культуры РФ возглавит оргкомитет по подготовке к 100-летию КБР

Оргкомитет по подготовке и празднованию 100-летия образования Кабардино-Балкарской Республики возглавила министр культуры России Ольга Любимова. Распоряжение правительства страны размещено на портале правовой информации, сообщает ТАСС.

В 2018 году президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании 100-летия КБР в 2022 году. Основные торжества пройдут в начале сентября. В программе: Дни культуры, различные концерты, всероссийские научные конференции, туристические фестивали, молодежные этнографические форумы. Организованы они будут как в самой республике, так и в Москве.