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Министр культуры КБР Мухадин Кумахов поздравил коллектив ГТРК "Кабардино-Балкария" с 95-летием радио и 65-летием телевидения

Министр культуры КБР Мухадин Кумахов поздравил коллектив ГТРК "Кабардино-Балкария" с 95-летием радио и 65-летием телевидения

10.02.2022 | 17:34
  «От всей души поздравляю с 95-летием радио и 65-летием телевидения Кабардино-Балкарии! За свою славную историю государственная телевизионная и радиовещательная компания «Кабардино-Балкария» заслужила любовь и доверие зрительской аудитории, отличаясь высоким профессионализмом и качественной работой своих журналистов, редакторов, операторов – всех, кто своим талантом и трудолюбием вносит вклад в создание теле- и радиопроектов, посвященных самым актуальным событиям в жизни Кабардино-Балкарии. ГТРК «Кабардино-Балкария» динамично развивается в соответствии с вызовами времени, осуществляя вещание на базе современного цифрового оборудования на трех государственных языках республики – кабардинском, балкарском и русском, обеспечивая доступность своих программ для всех жителей республики на каналах «Россия 1», «Россия 24» и «Радио России». Желаю руководству и коллективу ГТРК «Кабардино-Балкария» процветания, вдохновения, дальнейших творческих успехов!», - говорится в поздравлении Мухадина Кумахова.    
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