Министерство по делам Северного Кавказа упразднено





Президент России Владимир Путин упразднил Министерство по делам Северного Кавказа. Указ о новой структуре федеральных органов исполнительной власти опубликован на сайте Кремля.

Функции Минкавказа отныне переданы Минэкономразвития. Напомню, что упраздненное ведомство было создано в мае 2014 года. В его компетенцию входили выработка и реализация политики правительства страны в отношении социально-экономического развития округа, а также разработка и координация региональных госпрограмм. Также сегодня глава государства подписал указ о назначении бывшего генпрокурора Юрия Чайки на должность полномочного представителя Президента в Северо-Кавказском федеральном округе. До сегодняшнего дня этот пост занимал Александр Матовников.