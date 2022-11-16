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Министерство по делам молодежи КБР представит программу развития молодежной политики в республике

Министерство по делам молодежи КБР представит программу развития молодежной политики в республике

16.11.2022 | 19:36
Министерство по делам молодежи КБР представит программу развития молодежной политики в Кабардино-Балкарской Республике

Глава КБР Казбек Коков отметил ключевую роль муниципалитетов в реализации молодежной политики. По поручению руководителя республики Министерством по делам молодежи КБР разработана государственная программа «Развитие молодежной политики в Кабардино-Балкарской Республики». «В ближайшее время документ будет представлен на рассмотрение Правительства», - сообщил министр по делам молодежи КБР Азамат Люев.

Главам администраций муниципальных образований поручено обеспечить эффективное взаимодействие с Министерством молодежной политики КБР и уделить особое внимание созданию муниципальных программ по работе с молодежью и определить ответственных лиц. В целях реализации молодежной деятельности по социально значимым направлениям муниципалитетам поставлена задача активнее содействовать молодежным общественным организациям в привлечении грантовых средств. Муниципальным инициативам будет оказана соответствующая поддержка со стороны профильного министерства.

В регионе создается инфраструктура для самореализации молодежи. Кабардино-Балкарской Республике по результатам победы во всероссийском конкурсе «Регион для молодых» выделено 146 миллионов рублей. Средства пойдут на создание молодежных центров в Нальчике, Кашхатау и Нарткале. Были обсуждены возможности для участия в конкурсе и в следующем году. «Приложим все усилия для того, чтобы подобные объекты появлялись во всех городах и районах Кабардино-Балкарской Республики», — резюмировал Казбек Коков.

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