Министерство обороны России представляет уникальный информационный ресурс открытого доступа. — 2019.04.23

Он будет наполняться документами военных архивов о ходе и итогах основных боевых операций, подвигах и наградах воинов Великой Отечественной.

Основной целью интернет-ресурса является увековечение памяти всех героев Победы, независимо от звания, масштабов подвига, статуса награды. Проект также направлен на военно-патриотическое воспитание молодежи, а также создание фактографической основы для противодействия попыткам фальсификации истории этой войны. Создание наиболее полного электронного банка документов по ключевому периоду современной истории не имеет аналогов по объему, исторической и социальной значимости и является вечным памятником великому подвигу. Также действует портал документов Второй мировой войны «Память народа». Поиск по фамилии, имени, отчеству. На этих ресурсах каждый житель страны может найти сведения, связанные с боевыми заслугами своих дедушек и бабушек. Ссылку на сайты вы видите на своих экранах.