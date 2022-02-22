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Министерство курортов и туризма КБР будет вести контроль за работой экскурсоводов и гидов

Министерство курортов и туризма КБР будет вести контроль за работой экскурсоводов и гидов

22.02.2022 | 11:23
Контроль за деятельностью экскурсоводов и гидов в Кабардино-Балкарии возложили на Минкурортов и туризма республики. Ведомство также будет проводить их аттестацию, сообщил министр курортов и туризма региона Мурат Шогенцуков на годовой итоговой коллегии министерства. Эксперты отмечают, что безопасность малоопытных туристов в высокогорной местности в большей степени зависит от грамотных действий гидов, проводников. Последней трагедией в горах КБР стала гибель пяти альпинистов на Эльбрусе в сентябре 2021 года. Организатор массового восхождения взят под стражу в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"). "В соответствии с изменениями в федеральный закон о туристской деятельности мы внесли соответствующие изменения в закон КБР "О туристской деятельности в КБР". В числе этих изменений - наделение Министерства курортов и туризма Кабардино-Балкарии как уполномоченного органа исполнительной власти полномочиями по осуществлению аттестации экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков, а также регионального контроля за их деятельностью", - рассказал Шогенцуков. Он пояснил, что аттестация будет проводиться аттестационной комиссией, создаваемой министерством, аттестация инструкторов-проводников будет проводиться аккредитованными Федеральным агентством по туризму организациями.  
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