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Минэкономразвития КБР запустило ежемесячный розыгрыш по 100 тысяч рублей для 5 молодых предпринимателей

Минэкономразвития КБР запустило ежемесячный розыгрыш по 100 тысяч рублей для 5 молодых предпринимателей

05.05.2022 | 15:36
Конкурс для самозанятых, на кону – сто тысяч... Акцию для молодых бизнесменов запустили в министерстве экономического развития республики. Участвовать могут физические лица и индивидуальные предприниматели в возрасте от 14 до 22 лет, которые являются самозанятыми. Они должны быть зарегистрированы в качестве плательщика налога на профессиональный доход и застрахованы в системе ОМС. К тому же следует создать открытый аккаунт во «ВКонтакте», подписаться на сообщество «МикроStartUP для самозанятых» и закрепить на стене репост записи о проведении акции. Каждый месяц, начиная с мая, среди тех, кто выполнит все условия, станут разыгрывать по пять призов, каждый – сто тысяч рублей. Акция направлена на активное стимулирование самозанятости, подчеркнули в Минэкономразвитии.
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