Миллион – за работу в сельской школе… В России решили продлить программу «Земский учитель»





Изначально ее планировали провести в 20-22-м годах. Программа рассчитана на педагогов, которые готовы переехать на работу в села и малые города с числом жителей до 50 тысяч. Для каждого участника предусмотрена выплата в один миллион рублей. Требования выдвигают федеральные и на уровне регионов. Основной критерий – наличие среднего профессионального или высшего образования. Возраст претендентов – до 55-ти. При этом на новом месте нужно отработать не меньше пяти лет.

В этом году в сельскую местность по программе отправились восемь педагогов Кабардино-Балкарии, рассказали в образовательном ведомстве. В 21-м по миллиону смогут получить еще семь учителей.