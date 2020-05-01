Микрокредиты бизнесу – на льготных условиях

Фонд микрокредитования субъектов малого и среднего бизнеса Кабардино-Балкарии продолжает оказывать помощь предпринимателям, работающим в наиболее пострадавших отраслях экономики.

Некоммерческий фонд несколько лет функционирует при Центре поддержки предпринимательства КБР и обеспечивает микрокредитами на льготных условиях малый и средний бизнес республики. Сотрудники отмечают, что сейчас, в связи с распространением коронавируса и вынужденным простоем некоторых предприятий, помощь фонда стала особенно актуальной.

«На сегодняшний день в фонд поступило 16 заявлений от предпринимателей республики с просьбой отсрочить выплаты основного долга и процентов сроком на 6 месяцев. Поступило 43 заявления с просьбой об отсрочке основного долга, в пределах срока договора займа. Также были внесены изменения по уменьшению процентных ставок по предоставляемым микрозаймам. Все заявления, поступившие на сегодняшний день, удовлетворены в полном объеме», — сообщил «Вестям. КБР» руководитель фонда Залим Кайсинов.

Помощь бизнесменам, особенно работающим в пострадавших отраслях экономики, будут оказывать и в дальнейшем, заверили в Фонде микрокредитования субъектов малого и среднего предпринимательства Кабардино-Балкарии.