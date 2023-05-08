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Михаил Ковальчук провел открытую лекцию в КБГУ

Михаил Ковальчук провел открытую лекцию в КБГУ

08.05.2023 | 22:31
Член-корреспондент Российской академии наук говорил с коллегами и студентами о научном и технологическом развитии нашей страны. Михаил Ковальчук является президентом исследовательского центра, который в нашей стране создали ровно 80 лет назад и который впоследствии не только решил задачу создания атомного оружия, но и стал развивать все направления «мирного Атома». Гость напомнил, что нынешний год открыл в нашей стране целое десятилетие науки, которое объявил президент. Среди задач Курчатовского института на ближайшую перспективу – создание новых материалов, атомная энергетика следующего поколения, задачи в сфере безопасности страны. Также Михаил Ковальчук рассказал, как, по его мнению, должна развиваться наука на базе университетов.   https://t.me/vestikbr
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