Михаил Афашагов: поддержка участников СВО и их семей остается приоритетом для КБР

Я бы выделил несколько ключевых аспектов, прозвучавших в послании Главы республики. Прежде всего — это благодарность участникам специальной военной операции и внимание к вопросам их поддержки. Речь идёт не только о финансовой помощи, но и о широком комплексе социальных мер как для самих военнослужащих, так и для членов их семей. На эти цели уже направляются значительные средства, и важно сохранить достигнутые объёмы поддержки. Второй важный блок связан с социально-экономическим развитием республики. В послании был представлен анализ работы органов власти, обозначены основные достижения и поставлены задачи на перспективу. Одной из ключевых целей является увеличение валового регионального продукта. Задача амбициозная, но её реализация имеет принципиальное значение для дальнейшего развития экономики региона. Особое внимание уделено реализации национальных, государственных и республиканских проектов. В текущем году на эти цели предусмотрено более 14 миллиардов рублей. Важно не только обеспечить эффективное освоение средств, но и своевременно завершить строительство и ввод в эксплуатацию всех запланированных объектов. Отдельно хотелось бы отметить положительную динамику собственных доходов республики. По сравнению с прошлым годом их объём увеличился более чем на три миллиарда рублей. Это хороший показатель, который необходимо сохранить и развивать. Рост собственных доходов создаёт дополнительные возможности для решения социальных и экономических задач. Позитивным сигналом является и снижение государственного долга республики. Если ранее он составлял около 7,7 миллиарда рублей, то сегодня снизился до 5,2 миллиарда. Это свидетельствует о взвешенной финансовой политике и укреплении устойчивости регионального бюджета. Наконец, важный блок вопросов касается предстоящих выборов. Необходимо обеспечить их проведение на высоком организационном уровне, гарантировать безопасность, равные условия для всех участников избирательного процесса и возможность свободного волеизъявления граждан. В целом послание демонстрирует системный подход к решению стоящих перед республикой задач и формирует уверенность в успешном выполнении намеченных планов.

Михаил Афашагов, председатель Комитета Парламента КБР по бюджету, налогам и финансовому рынку, руководитель фракции «Единая Россия» в Парламенте КБР: