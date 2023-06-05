МФЦ Кабардино-Балкарии в числе лучших по России

Об этом свидетельствует рейтинг эффективности Многофункциональных центров за 22-й год, который впервые представило Мин_экономразвитие страны.
Исследование провели по нескольким параметрам – доступность для заявителей получения государственных и муниципальных услуг, их качество обслуживания, а также уровень внедрения цифровых технологий и применение новаторских решений.
В группу МФЦ высокой эффективности вошли представители 35 регионов, в том числе Кабардино-Балкарии. В нашей республике можно получить через специализированный портал до 200 видов услуг. Действуют 12 филиалов МФЦ и свыше ста удаленных рабочих мест в селах.
Опросы показывают, что жители Кабардино-Балкарии на 98 процентов удовлетворены качеством работы, при этом плановый показатель – 90 процентов. В руководстве региона активно поддерживают участие Многофункционального центра в федеральных проектах и в реализации собственных инициатив, отметили в Минэкономразвитии Кабардино-Балкарии.
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