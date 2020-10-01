МФЦ КБР принимают по предварительной записи


С сегодняшнего дня из-за угрозы распространения коронавируса многофункциональные центры КБР услуги жителям региона будут оказывать только по предварительной записи.
Весной этого года из-за пандемии МФЦ КБР также проводил прием граждан по предварительной записи, в обычный режим работы учреждение вернулось с 1 июля. Возвращение к прежнему формату продиктовано предписаниями Роспотребнадзора для недопущения заноса и распространения COVID-19 на площадках учреждения, отмечают в МФЦ. Как долго это продлится, пока не известно. Все зависит от эпидемситуации на территории республики.
Записаться на прием можно по многоканальному телефону по номеру 8 (800) 100-32-82 или самостоятельно через сайт МФЦ. Режим работы филиалов остается прежним.

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