МФЦ КБР принимают по предварительной записи





С сегодняшнего дня из-за угрозы распространения коронавируса многофункциональные центры КБР услуги жителям региона будут оказывать только по предварительной записи.

Весной этого года из-за пандемии МФЦ КБР также проводил прием граждан по предварительной записи, в обычный режим работы учреждение вернулось с 1 июля. Возвращение к прежнему формату продиктовано предписаниями Роспотребнадзора для недопущения заноса и распространения COVID-19 на площадках учреждения, отмечают в МФЦ. Как долго это продлится, пока не известно. Все зависит от эпидемситуации на территории республики.

Записаться на прием можно по многоканальному телефону по номеру 8 (800) 100-32-82 или самостоятельно через сайт МФЦ. Режим работы филиалов остается прежним.