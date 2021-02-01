МФЦ КБР — лучший в России





Многофункциональный центр Кабардино-Балкарии высокоэффективен в соцсетях.Это показал мониторинг Минэкономразвития России.

Исследование провели по результатам работы в прошлом году. Учитывали количество используемых интернет-платформ и число активных пользователей. Сразу по нескольким направлениям МФЦ Кабардино-Балкарии и его подразделения заняли лидирующие позиции в стране.

« Мы используем одно из самых больших количеств платформ для удобства граждан. Это такие платформы как инстаграм, телеграмм, твиттер, Лайф-журнал, одноклассники, в Контакте. Т.е. в дополнение у нас есть мобильное приложение МФЦ КБР. Есть чат, который размещен на официальном сайте, онлайн- чат, гражданину удобно. Он может написать и всегда получить ответы на все свои вопросы», — говорит начальник отдела информационно-аналитического обеспечения Лиуан Казиев.

В центре отмечают, что особенно востребованным дистанционный способ коммуникации стал именно в прошлом году из-за коронавируса. В 2020-м в МФЦ республики обратились около полутора миллионов раз, а количество оказанных услуг приблизилось к миллиону.