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Межрегиональные соревнования по чир-спорту провели в Нальчике

Межрегиональные соревнования по чир-спорту провели в Нальчике

20.06.2023 | 09:54
Состязались как дети, так и взрослые. Начали с выступлений самых маленьких участников. Чир-спорт   позволяет добиться высоких результатов благодаря сплетению элементов акробатики и хореографии. Поначалу это были впечатляющие танцы, которые исполняли  в перерывах между таймами. Сейчас это уже признанный вид спорта… На турнир собрались больше тысячи участников. Из них две трети – из Кабардино-Балкарии. Рядом на площадке – команды Краснодара, Астрахани и Сочи, Белгорода,  Москвы и   Саратова... Больше 30 клубов из 12 регионов страны направили своих посланцев. В Кабардино-Балкарии профильная федерация действует вот уже два года. Этому виду занятий посвятили себя больше 800 детей по всей республике… По итогам двухдневных соревнований в командном зачете победу одержали спортсменки из Краснодарского края. Наши пока –  на пятом месте. https://t.me/vestikbr
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