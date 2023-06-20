Межрегиональные соревнования по чир-спорту провели в Нальчике

Состязались как дети, так и взрослые. Начали с выступлений самых маленьких участников. Чир-спорт позволяет добиться высоких результатов благодаря сплетению элементов акробатики и хореографии.
Поначалу это были впечатляющие танцы, которые исполняли в перерывах между таймами. Сейчас это уже признанный вид спорта… На турнир собрались больше тысячи участников. Из них две трети – из Кабардино-Балкарии.
Рядом на площадке – команды Краснодара, Астрахани и Сочи, Белгорода, Москвы и Саратова... Больше 30 клубов из 12 регионов страны направили своих посланцев.
В Кабардино-Балкарии профильная федерация действует вот уже два года. Этому виду занятий посвятили себя больше 800 детей по всей республике…
По итогам двухдневных соревнований в командном зачете победу одержали спортсменки из Краснодарского края. Наши пока – на пятом месте.
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